C'è gloria anche per Lautaro, l'Inter la chiude. 4-2 del Toro sul Torino

Lautaro Martinez completa l’opera, l’Inter passa sul 4-2 sul Torino. L’argentino segna il gol che chiude la contesa a San Siro. Gran lancio di Perisic per Lukaku, cross basso del belga per il compagno d’attacco sul secondo palo. A quel punto, Lautaro deve solo spingere in rete e lo fa, siglando il suo quinto gol in questo campionato.