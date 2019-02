C'è gloria anche per Ronaldo: tris Juve, il 3-0 porta la firma di CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è gloria anche per Cristiano Ronaldo, che all'ora di gioco porta la Juventus sul 3-0 contro il Frosinone. Gol numero 19 in Serie A per il portoghese: gran palla verticale di Cancelo, Bentancur e Mandzukic combinano sulla destra col croato che scarica in mezzo all'area. Destro sul primo palo di prima intenzione del campione portoghese, Sportiello questa volta non del tutto esente da colpe, palla che gonfia la rete e stadio che esplode nel "SIUUU" caratteristico di Ronaldo. Che segna e poi esce: ora c'è l'Atlético.