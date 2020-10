C'è grande altruismo all'interno del gruppo. Rivedi Pioli dopo il 3-0 contro lo Sparta Praga

Dopo il successo per 3-0 contro lo Sparta Praga, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport: ""La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare qualcosa meglio in fase di costruzione. Stasera siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli altri ci hanno concesso. Le mie scelte sono complicate perché giochiamo tanto e perché stanno giocando tutti bene".

Qual è il segreto di questo gruppo?

"Il segreto è che questi ragazzi lavorano con grande disponibilità, compattezza, unione e per me è facile chiamarli in causa. E poi abbiamo voluto una rosa ampia per gli impegni della stagione, giusto sfruttarla".

Sulla compattezza del gruppo

"Lasciano da parte gli individualismi, mettono davanti il bene della squadra. Senza non andremmo da nessuna parte. Siamo il Milan, abbiamo ambizioni e dobbiamo ragionare in questo modo".