C'è Juve-Roma, La Gazzetta dello Sport: "Schick, ora o mai più"

Con l'assenza di Dzeko, sarà Patrick Schick a giocare titolare nell'attacco della Roma e La Gazzetta dello Sport sottolinea che è un'occasione importante per l'attaccante: "Schick: ora o mai più. Un gol allo Stadium per farsi perdonare. Oggi – un anno fa, appunto – nei minuti di recupero del match giocato contro ai bianconeri proprio allo Juventus Stadium, dopo un errore di Benatia, l’attaccante della Roma si trova solo davanti a Szczesny. È il momento. La Juve vince solo 1-0. Fino ad allora il suo ingresso nell’universo giallorosso è stato rugginoso, un gol quindi potrebbe cambiare tutto. Ma Schick sbaglia, tira addosso al portiere e da eroe finisce per diventare capro espiatorio, «punching ball» di critiche feroci che da quella notte (e per i dodici mesi successivi) gli rinfacceranno il fatto di essere l’acquisto più costoso della storia del club, così da far diventare quei 42 milioni una zavorra impossibile da scrollarsi di dosso".