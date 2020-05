C’è l’ok per gli allenamenti di squadra, ma la Roma rimanda ancora. Oggi sedute individuali

Niente giorno di riposo, forse domani, ma Fonseca deve ancora decidere. Intanto questa mattina la Roma si ritroverà a Trigoria per gli allenamenti individuali. Il protocollo per gli quelli di gruppo, infatti, è stato ratificato nella serata di ieri, ma al momento i medici del club giallorosso non avrebbero ancora dato l’ok, atteso comunque per oggi in modo da poter iniziare domenica o al più tardi lunedì.

In tutto ciò la Roma sta bene. A fermarsi, infatti, sono stati solamente Perotti e Fuzato per degli affaticamenti muscolari che hanno comunque già smaltito. L’unico vero stop riguarda Pau Lopez che invece non potrà tornare ad allenarsi prima di altre due settimane a causa della microfrattura del polso sinistro. Soddisfano, invece, le condizioni di Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Pastore che erano i 4 infortunati di lungo corso prima dello stop forzato. La speranza adesso è che gli allenamenti di squadra possano riprendere quanto prima in modo da poter iniziare a lavorare su diversi accorgimenti tattici che Fonseca ha studiato durante il lockdown come la difesa a tre e nuove soluzioni sulle palle inattive.