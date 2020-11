C'è stato poco coraggio? Fonseca: "È vero, non abbiamo fatto niente per fare risultato"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, a SKY ha parlato dopo la gara contro il Napoli, persa dal club giallorosso per 4-0, senza peraltro mai impensierire il portiere avversario. "Sono d'accordo, non abbiamo avuto il coraggio per affrontare una squadra come Napoli, che ha meritato. Non abbiamo fatto niente per fare risultato".