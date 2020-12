C'è un Cagliari con Nandez e uno senza. Con l'ex Boca titolare dieci punti in sette partite

C'è una differenza abissale fra il Cagliari con Naithan Nandez a centrocampo e quello senza l'ex Boca Juniors. Lo si evince chiaramente dalle statistiche pubblicate oggi da La Gazzetta dello Sport. Con l'uruguaiano in campo la formazione di Eusebio Di Francesco ha raccolto dieci punti in sette partite (con quattro vittorie). Senza due in quattro gare. Oggi contro il Parma al Tardini, Nandez tornerà titolare dopo la positività al Covid-19 riscontrata a seguito del match di Coppa Italia contro l'Hellas Verona. E Di Francesco spera che il trend con il 18 in campo non cambi di una virgola