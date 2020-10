"C'era rigore per l'Inter!" Analisi unanime dello studio Sky sul contatto Balogh-Perisic

Analisi unanime nello studio Sky su un contatto tra Balogh e Perisic nel secondo tempo di Inter-Parma, sul 2-1 per i ducali. Apre Alessandro Costacurta: "C'era un rigore netto, non capisco come non sia stato accordato. In questo caso è rigore da ogni punto di vista". Aggiunge Paolo Condò: "Sono stanco di questa filosofia, era rigore: non può valere tutto quel che decide l'arbitro, come in Milan-Roma, non è possibile che il VAR non veda errori gravi". "L'arbitro dice che non c'è nulla, non vorrei che il VAR non volesse sconfessarlo, chiude Matteo Marani.