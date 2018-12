C'era una volta il Milan: tempi difficili, ad Atene l'ennesima delusione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tragedia Greca è stato il titolo più utilizzato all'indomani della disfatta del Milan ad Atene. L'eliminazione subita per mano del modesto Olympiacos ha per l'ennesima volta evidenziato tutti i problemi dei rossoneri che, ormai da anni, non riescono a riemergere dalle sabbie mobili in cui sono sprofondati nella lontana estate del 2012. Il passaggio del turno, in un girone apparentemente semplice, avrebbe dovuto essere una formalità, invece i ragazzi di Gattuso si sono prima complicati la vita nel doppio confronto con il Betis Siviglia (un solo punto conquistato) e poi sono affondati al Karaiskakis con un 3-1 che ha lasciato l'amaro in bocca per come è maturato, tra episodi dubbi ed errori individuali.

Al Milan sarebbe bastato perdere con un gol di scarto, o con due evitando solo il 2-0 e il 3-1. Invece, il Diavolo non è riuscito a gestire questa situazione di vantaggio, subendo un k.o. preoccupante per le ambizioni del club. Una sconfitta che avuto subito ripercussioni sull'ambiente e sulla squadra, che anche in campionato sta facendo molta fatica, con due punti raccolti nelle ultime tre sfide e zero gol fatti. Adesso sono tutti in discussione e a gennaio si rischia una nuova rivoluzione, che potrebbe coinvolgere nomi importanti.