C'era una volta Pjanic al centro della Juventus: ieri numeri inferiori al criticato Rabiot

vedi letture

Settantadue minuti in campo ma una gara non certo da centro di gravità del gioco della Juventus. Miralem Pjanic ha giocato soltanto trenta palloni e di questi è riuscito a completare solo diciannove passaggi. Una gara che lo vede, secondo i dati del report della Lega, ben distante dagli obiettivi di inizio anno di Maurizio Sarri. Certo, non ha giocato tutta la gara, ma nello stesso tempo Adrien Rabiot ha giocato nove palloni in più, ha una miglior percentuale sui passaggi tentati (del 93%) e ha recuperato otto palloni a differenza dei soli tre del bosniaco. Per il quale le voci di mercato e un destino lontano da Torino, unito alle chiacchiere sulle discussioni settimanali con Maurizio Sarri, non hanno certo contribuito a migliorare le prestazioni. E a renderlo quel centro di gravità che doveva essere e che mai è stato.