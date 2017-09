C'eravamo tanto 4-2-4: scherzavamo, ora non va bene nemmeno con Israele

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà stata la condizione, nettamente inferiore a Israele. Sarà stato il modulo, decisamente rischioso per una squadra senza condizione. In realtà i fantasmi, come ampiamente predetto, erano tutti nella testa dell'Italia di Ventura. Che ora ha praticamente due mesi per ricostruire l'immagine di una nazionale rovinata dalla disfatta del Bernabeu e dal primo tempo, orribile, contro Israele. I fischi a Verratti, le esortazioni esasperate dei tifosi, i rischi di pareggiare contro una squadra molto debole. Per arrivare ai Mondiali serve qualcosa di più, soprattutto se dovesse esserci una big con campo complicato - la Turchia? - oppure nazioni con un clima molto freddo come l'Islanda.

Insomma, due mesi. Forse non era neanche troppo colpa del 4-2-4: anche se con un centrocampista in più probabilmente avremmo avuto molti meno problemi sulla linea mediana. Il modulo è stato certamente inadatto per entrambe le gare, sia contro la Spagna che contro Israele. I fischi sono sì, ingenerosi, ma la realtà è che la luna di miele, come hanno fatto notare anche post partita, è finita. Ora tocca alla concretezza: prima assicurarsi i playoff e poi i Mondiali. Sperando che il 4-2-4 fosse solo un problema di condizione. E mentale, dopo la partita con la Spagna.