C’eravamo tanto amati? Così sembrava, prima che in un pomeriggio di fine inverno l’impalcatura crollasse, dilaniata da colate di veleno e rancore. Sembrano passati secoli dai tempi in cui Spalletti si coccolava Mauro Icardi, il “vero nueve” cui aveva intenzione di affidarsi nell’ottica di ricostruzione dell’universo nerazzurro ad alti livelli. Le parole del tecnico dell’Inter sapevano di sentenza, di accusa nei confronti di chi pur professandosi innamorato dei colori che rappresenta ha deciso di estromettersi dal campo di battaglia proprio nel momento più delicato. Coltellate verbali percepite alla stregua di un affronto troppo forte per essere assorbito, da parte di un giocatore che a suo modo, il sentimento è convinto di averlo anteposto sempre alla gloria personale. E così, dal buen ritiro di Como, dove Icardi ha scelto di isolarsi in compagnia del padre per non confrontarsi con quella vista su San Siro che in questi giorni gli provocava troppa sofferenza, l’ex capitano dell’Inter ha scoperchiato il vaso delle sue verità. Accusando compagni che hanno cercato la cessione ad ogni piè sospinto, immediato il riferimento al nemico giurato Ivan Perisic, e soprattutto rispondendo a muso duro a Spalletti. Accusando lui ed “alcuni che prendono le decisioni” di una mancanza di rispetto impossibile da lasciar passare senza una risposta. Un paradosso che vede un giocatore che vuole restare in un club che lo vuole tenere, concretizzato dall’impossibilità effettiva di poter tracciare il lieto fine che entrambe le parti vorrebbero a causa delle decisioni di chi lo assiste. La sensazione concreta, è sempre più quella che solo un colpo di spugna travestito da rivoluzione tecnica a fine stagione, possa rappresentare la maniera per far risplendere il sole su un rapporto che non è mai stato più freddo di così.