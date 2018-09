C'eravamo tanto amati: De Laurentiis e il 'Sarri irrigidito'

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

E' stata la giornata della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. La vigilia dell'esordio in Champions League del nuovo Napoli. Ma ancora una volta, a margine dell'allenamento di rifinitura, a rubare la scena è stato lui: Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo è tornato sulla diatriba con i tifosi spiegando il motivo dell'aumento dei prezzi dei tagliandi contro la Fiorentina. Ed è tornato a parlare di Maurizio Sarri, senza evitare la stoccata al tecnico del Napoli delle ultime tre stagioni: "Io sono sempre vicino alla squadra, anche perché Ancelotti l'ho scelto io e sono responsabile così come lo ero all'epoca di Sarri. Questa volta, però, sono più sereno. Sarri sta facendo molto bene, ma lui aveva sofferto molte sconfitte nella sua vita, veniva esonerato in continuazione. E quindi ne era venuta fuori una persona irrigidita nei rapporti umani".

Discorso diverso per Ancelotti, allenatore le cui qualità umane da De Laurentiis in questi mesi sono state a più riprese sottolineate. Un modo per rimarcare la bontà della nuova scelta. E per far capire una volta di più che con l'attuale manager del Chelsea non s'è lasciato benissimo. Anzi.