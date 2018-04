C. Sanchez: "Sto bene, ma il futuro lo decideranno Espanyol e Fiorentina"

© foto di Federico Gaetano

Carlos Sanchez, centrocampista della Fiorentina in prestito all'Espanyol, ha parlato del suo futuro e delle sue aspettative: "Restare all'Espanyol? Non chiudo la porta, ma è un tema che riguarda i club e non dipende da me. Diciamo che sono al margine della situazione e cerco di concentrarmi solo sul campo. Le due parti però ancora non ne hanno parlato, io posso solo dire che sono felice qua. Sono arrivato e mi hanno accolto bene, stavo vivendo un momento complicato alla Fiorentina e mi hanno aperto le porte sia il club che i tifosi".