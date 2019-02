© foto di

In un'intervista a Firenzeviola.it, Cristiano Zanetti, ex centrocampista nerazzurro, ha raccontato il suo punto di vista sul caso Icardi.

"L'Inter - ha detto - se vuole avvicinarsi alla Juventus e fare dei progressi, deve tenere i giocatori forti. Credo che Wanda Nara sia salita alla ribalta non solo per quello che ha detto, ma anche per altre questioni oltre al fatto che è opinionista in una trasmissione televisiva. È un procuratore come un altro che fa gli interessi del proprio calciatore, ma in passato ce ne sono stati di peggio in quanto a dichiarazioni rilasciate, ma non hanno destato lo stesso scalpore".