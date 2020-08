Cabrini: "La pazienza non fa parte del DNA Juve. Problema Ronaldo? Non esiste"

vedi letture

Antonio Cabrini, bandiera della Juventus e campione del mondo nel 1982 con la Nazionale, ha parlato a Radio Sportiva dell'esonero di Maurizio Sarri: "È un progetto che s'interrompe bruscamente. La Juventus aveva preso Sarri per inserirsi alla grande in campo internazionale. Poi vincere è sempre difficile, ma è chiaro che per l'ambiente bianconero quest'anno era importante fare una grande Champions League. In cima alla lista credo ci sia il momento problematico di questa stagione calcistica, c'è stato un cambiamento radicale della maniera di approcciare la partita, un periodo crepato che ha riguardato soprattutto la Juventus come altre squadre. I bianconeri in questi ultimi mesi hanno mostrato carenze che gli hanno permesso di vincere con difficoltà il campionato e poi di uscire dalla Champions. Se la società poteva avere più pazienza? Non fa parte del DNA bianconero. Questo periodo ha amplificato delle situazioni che ancora non erano state assimilate dalla squadra. Non credo che esista un problema Ronaldo, probabilmente ci sono stati degli elementi che non hanno reso come dovevano rendere. Prossimo allenatore? Penso che la Juventus abbia già in mente su chi fondare un nuovo percorso. O un italiano, o un allenatore che conosce il calcio italiano. Ma oltre al tecnico, serviranno sostituzioni adeguate nella rosa".