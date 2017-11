Caccia al Mondiale, Croazia-Grecia: talento contro tradizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Svezia-Italia e la possibilità di perdere il Mondiale per gli azzurri: in queste due settimane di stop ai campionati, sono ben cinque le sfide di spareggio che escluderanno altrettante squadre dal sogno iridato spedendone sempre cinque squadre in Russia. Sono bel lontani i tempi dell'Europeo 2004, di Angelos Charisteas e Theodoros Zagorakis, per la Grecia calcistica: gli ellenici vanno a caccia di un posto al Mondiale grazie ad uno spareggio non semplice e che si disputerà in due turni, tra oggi e la prossima domenica. Molto diversa la situazione della Croazia, formazione ricchissima di talenti, forse come mai nella propria storia, che si giocherà tutto nel giro di 180 minuti in una sfida che non si annuncia semplice ma che vede gli slavi decisamente favoriti.

CROAZIA

Il percorso - Non è stato certo positivo per i biancorossi, finiti secondi in un gruppo che prevedeva la presenza di Ucraina e Islanda, non certo potenze del calcio mondiale. Decisiva, per i due punti in meno in classifica rispetto agli scandinavi, la sorprendente sconfitta in Turchia del 5 settembre scorso.

La stella - Ivan Perisic è senza dubbio uno degli uomini più in forma della squadra, ma è impossibile togliere la palma di miglior giocatore della rosa a Luka Modric, due volte campione d'Europa con il Real Madrid e perno della squadra di Dalic. A 32 anni per il regista biancorosso potrebbe essere l'ultimo Mondiale, di certo una occasione che non vorrà farsi scappare: dopo i successi col club, di certo Modric sogna anche una grande soddisfazione anche difendendo i colori del proprio paese.

Ultima formazione (4-2-3-1): Subasic; Vida, Lovren, Mitrovic, Vrsalkjo; Badelj, Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic; Mandzukic.

GRECIA

Il percorso - In un Gruppo, l'H, che comprendeva il Belgio, per la Grecia il secondo posto non può certo definirsi un fallimento. Gli appena due punti sulla neonata Bosnia e la qualificazione ottenuta all'ultimissima giornata non possono però far sorridere Skibbe. Contro una formazione ricca di talento come la Croazia, potrebbe servire di più.

La stella - Kostas Mitroglou, passato in estate al Marsiglia per la cifra record di 15 milioni di euro, sarà certamente il giocatore più temuto dalla difesa croata. Tuttavia le cose in Ligue per ora non sono andate come tutti si aspettavano, anche per il protrarsi di problemi fisici che hanno tenuto il centravanti ellenico fuori nei primi due mesi: due gol nelle ultime quattro gare disputate dicono però di un giocatore completamente recuperato sotto ogni aspetto.

Ultima formazione Karnezis; Torosidis, Sokratis, Papadopoulos, Stafylidis; Tachtsidis, Zeca; Christodoulopoulos, Fortounis, Mantalos; Mitroglou.