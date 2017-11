Caccia al Mondiale, Honduras-Australia: Canguri nelle mani di Cahill

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

Non solo Svezia-Italia e la possibilità di perdere il Mondiale per gli azzurri: in queste due settimane di stop ai campionati, sono ben cinque le sfide di spareggio che escluderanno altrettante squadre dal sogno iridato spedendo sempre cinque squadre in Russia. Una di queste arriverà dalla sfida tra Honduras e Australia, due realtà agli antipodi e che si giocheranno nel giro di centottanta minuti un passaggio storico per centroamericani ma importante anche per gli oceanici. Dopo tre qualificazioni consecutive al Mondiale, per l'Australia arrivare ad una quarta sarebbe alla stregua di un miracolo.

HONDURAS

Il percorso - Più che del passaggio di turno, fino agli spareggi, degli honduregni, si è parlato a lungo dell'incredibile fallimento americano, con gli USA che non andranno in Russia dopo sette partecipazioni consecutive ai Mondiali. Decisivo per l'Honduras non solo il pari contro gli americani, ma soprattutto il successo finale e sorprendente contro il Messico capolista.

La stella - Difficile trovare un vero e proprio punto di riferimento in una squadra povera di calciatori che giocano in Europa e che fa del gioco di squadra la propria specialità. Di sicuro hanno pesato, e non poco, i tre gol segnati nelle ultime cinque gare di qualificazione, compreso quello agli Stati Uniti.

Ultima formazione (4-4-2): Escober; Bekeles, H. Figueroa, Alvarado, A. Figueroa; Lopez, Meija, Claros, Quioto; Elis, Hernandez.

AUSTRALIA

Il percorso - Dopo il deludente terzo posto nel Gruppo B asiatico-oceanico, dietro Giappone e Arabia Saudita, l'Australia ha vinto il primo spareggio contro la Siria, guadagnandosi il diritto di disputare la sfida contro Honduras. Per abbattere la resistenza siriana, sono serviti 120 minuti e una doppietta dell'eterno Cahill.

La stella - La doppietta contro la Siria conferma ancora una volta l'importanza strategia e sotto porta del 37enne Tim Cahill, l'ultimo talento della scorsa generazione rimasto a disposizione dei Canguri. La fotografia migliore di un declino evidente del movimento australiano.

Ultima formazione (3-5-1-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, Jurman; Leckie, Kruse, Milligan, Troisi, Smith; Rogic, Cahill.