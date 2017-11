Caccia al Mondiale, Nuova Zelanda-Perù: kiwi al secondo spareggio

Non solo Svezia-Italia e la possibilità di perdere il Mondiale per gli azzurri: in queste due settimane di stop ai campionati, sono ben cinque le sfide di spareggio che escluderanno altrettante squadre dal sogno iridato spedendo sempre cinque squadre in Russia. Curioso notare come la Nuova Zelanda sia al secondo spareggio di fila dopo quello stravinto sulle Isole Salomone: contro il Perù sarà molto più complicato, anche per la carica di entusiasmo che i sudamericani hanno raccolto dopo aver eliminato addirittura il Cile dalla rassegna iridata.

NUOVA ZELANDA

Il percorso - Sei gol fatti e zero subìti la dicono lunga sulla superiorità della Nuova Zelanda nell'ambito della terza fase della qualificazione oceanica al Mondiale. Dopo aver avuto facilmente la meglio sulle Isola Salomone, la Nuova Zelanda dovrà affrontare una squadra di certo superiore come il Perù, per ritrovare il Mondiale per la terza volta dopo le edizione 1982 e 2010, entrambe concluse a zero punti.

La stella - Chris Wood is on fire! Parafrasando una nota espressione del gergo inglese, possiamo senza dubbio dire che l'attaccante del Burnley è il neozelandese più in forma del momento, grazie ai gol nelle ultime sette partite che lo hanno reso il giocatore del Burnley più prolifico.

Ultima formazione (4-3-1-2): Marinovic; Boxall, Reid, Durante, Ingham; Colvery, Thomas, McGlinchey; Barbarouses; Wood, Rojas.

PERÙ

Il percorso - Qualificatosi per il rotto della cuffia agli spareggi, grazie un finale di girone grandioso che ha escluso a sorpresa il Cile, doppiamente campione di Coppa America. Decisivo lo strategico pareggio ottenuto nell'ultima giornata contro la Colombia e il contemporaneo crollo dei cileni contro il Brasile, che ha contribuito enormemente dunque al raggiungimento dello spareggio della sqaudra di Gareca.

La stella - L'attaccante del Watford Andre Carillo e l'eterno Paolo Guerrero si contendono il ruolo di stella della squadra: il primo è certamente il giocatore più in vista del movimento peruviano attuale, mentre l'ex Bayern Monaco è il senatore a vita di una squadra che non sembra poter fare a meno di lui. D'altronde i numeri parlano per lui, ora in forza al Flamengo, con le 33 reti in 86 gettoni con la maglia biancorossa.

Ultima formazione (4-4-1-1): Gallese; Chavez, Rodriguez, Ramos, Trauco; Carrillo, Tapia, Yotun, Flores; Cueva; Guerrero.