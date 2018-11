Caccia al nuovo Koulibaly: Napoli su Gravillon a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Caccia al nuovo Koulibaly aperta in casa Napoli: come già riportato, il club azzurro pensa in modo concreto ad Andrew Gravillon, giovane difensore scuola Inter, oggi in forza al Pescara. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il Napoli sarebbe pronto a chiudere già nel mercato di gennaio, lasciando il classe '98 in prestito agli abruzzesi.