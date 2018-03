Caccia all'Europa League: le favorite di Wenger per la vittoria finale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro il Milan, l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha detto la sua sulle squadre favorite per la vittoria finale dell'Europa League: "Noi favoriti? Non importa, dobbiamo fornire la prestazione che ci si aspetta da noi, dare il meglio. La competizione è molto complicata. Tutti vorrebbero giocare sempre la Champions League, ma anche in questa competizione ci sono ottime squadre: Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid e tante ottime squadre francesi".

