Caccia alle spie. Ibrahimovic blinda Milanello ed erge un muro per isolare la squadra

Cambiamenti e novità in vista al centro sportivo di Milanello e non solo nella formazione della nuova squadra del Milan. Con l’avvento di Paulo Fonseca in panchina al posto di Stefano Pioli, alcuni metodi di allenamento saranno diversi rispetto al passato. A cominciare da una serie di doppie sedute in questa fase di preparazione atletica, ed esercitazioni specifiche sulla difesa per migliorare un reparto che l’anno scorso è stato il tallone d’Achille del Milan. Fonseca sta approfittando della presenza di gran parte degli interpreti in difesa per allenare maggiormente quel reparto.

L’altro cambiamento chiesto da Zlatan Ibrahimovic in persona, rivela il Corriere dello Sport, riguarda la privacy durante gli allenamenti. Il senior advisor sta mettendo mano su diverse aree del club, non solo sul mercato della squadra, e ha chiesto maggiore riservatezza anche a Milanello. Infatti al centro sportivo rossonero verranno impiantate delle recinzioni per blindare i campi, rendendoli ancora più isolati dall’esterno e da occhi indiscreti.

Sia per eventuali fughe di notizie sia per rendere gli allenamenti ancora più blindati. Una precisa richiesta di Ibra che negli ultimi giorni è sempre stato presente a Carnago per i primi allenamenti di Fonseca e per l’avvio del progetto Under 23.