Cacciatore saluta: "Si chiude qui il mio rapporto con il Cagliari, ho dato il massimo"

Fabrizio Cacciatore saluta il Cagliari. Il club sardo non ha rinnovato il prestito del terzino che da domani sarà quindi senza una squadra. Cacciatore, sul suo profilo Instagram ha salutato il Cagliari ed i tifosi sardi: "Dopo un'anno e mezzo si conclude il rapporto con il Cagliari calcio. Ci tenevo a ringraziare tutti della disponibilità e per avermi accolto come uno di voi da subito. In questo anno e mezzo ho dato tutto me stesso per il Cagliari per il bene della squadra dei tifosi della società. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai miei compagni di squadra per questo finale di stagione. Mi sarebbe piaciuto poter finire insieme quello che abbiamo iniziato un anno fa. Spero che possiate togliervi grandi soddisfazioni perché ve lo meritate. Spero anche in piccolo di aver lasciato qualcosa a tutti. Se così non è ci ho provato con tutto me stesso".