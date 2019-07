© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Cacciatore è pronto a vivere una stagione da protagonista con il Cagliari di Rolando Maran. Il difensore rossoblù ha parlato dal ritiro di Aritzo: "Sono felice, mi fa piacere che il Cagliari abbia creduto in me. Abbiamo preferito partire con calma perché ho subito due infortuni nella passata stagione. Non volevamo correre rischi. Conosco il mister da tanto, posso essere d'aiuto ai nuovi. Ora pensiamo a lavorare sodo e mettere gasolio nelle gambe", riporta Il Corriere dello Sport.