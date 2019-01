© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Caceres è nel mirino del Bologna ma dal Brasile riportano la notizia di un tentativo del Flamengo. Negli ultimi giorni l'esterno sudamericano sarebbe stato offerto alla dirigenza rubronegra. Anzi, lo stesso uruguaiano lo ha confermato al sito Torcedores. "Il Flamengo si è messo in contatto con me ma per ora non siamo arrivati a nulla. Continueremo a parlare"