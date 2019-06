Caceres saluta la Juventus: "Non vi dimenticherò mai"

© foto di Federico Gaetano

Martin Caceres saluta la Juventus per la terza volta nella sua carriera. Attraverso 'Instagram' il difensore uruguaiano - attualmente impegnato in Copa America con il suo Uruguay - ha voluto scrivere questo messaggio: "La mia famiglia è tutta bianconera. León è nato a Torino ed è juventino, Martina ha vissuto una vinta intera e io non vi dimenticherò mai".