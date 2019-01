Caceres sì o no? Fatta per Kucka, cercasi vice-Inglese: il punto sul Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lascia o raddoppia? Il Parma non ha grossi dubbi: dopo uno strepitoso girone di andata, i ducali sono pronti a intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. E i colpi in dirittura d'arrivo sono almeno due.

IN ENTRATA

Un po' a sorpresa, c'è El Pelado: bruciando la concorrenza, il Parma ha infatti conquistato la pole position per Martin Caceres. È da registrare anche la smentita del ds Faggiano: dichiarazioni di rito o no? L'uruguaiano, comunque, non dovrebbe essere l'unico obiettivo: piace anche Laurini, ma pure Leonardo Spinazzola, su cui la Juventus deve fare le sue valutazioni. A centrocampo, è caldissima la pista che porta a Juraj Kucka: l'altro ieri il suo agente era in sede, l'accordo è a un passo. L'ultima pista, invece, sa di attacco: oltre ad Alessandro Matri, cercato a più riprese nel recente passato, il Parma sta infatti pensando a Diego Falcinelli, considerato in uscita dal Bologna.

IN USCITA

Operazione sfoltimento. Nella rosa del Parma convivono i rinforzi dell'estate e chi è rimasto dalla cavalcata che ha riportato i crociati in Serie A. Logico che, tra questi ultimi, qualcuno si sia adattato meglio di altri al massimo campionato. E qualcuno, invece, potrebbe tornare in Serie B: è il caso di Jacopo Dezi, che piace molto al Foggia, mentre Fabio Ceravolo è conteso da Benevento e Cremonese. Emanuele Calaiò è vicinissimo al Foggia, Mattia Sprocati all'Hellas. La Cremonese, oltre a Ceravolo, continua a bussare anche per Alessandro Deiola.