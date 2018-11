© foto di Federico Gaetano

Martin Caceres è al lavoro tramite il suo entourage per trovare una nuova sistemazione. Il difensore uruguagio ha un contratto in scadenza a giugno, ma il rinnovo fino al 2020 può scattare in automatico in caso di raggiungimento di un preciso numero di presenze (ancora non raggiunte).

Dalla Svizzera, intanto, fanno sapere che sia lo Young Boys che il Basilea stanno seguendo con interesse la vicenda.