Cagliari, 50 milioni per Barella: Juventus e Inter pronte all'investimento

© foto di Federico Gaetano

Tra i giocatori più ambiti del prossimo calciomercato estivo ci sarà sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è ormai entrato di diritto sui taccuini di diversi club, su tutti Juventus e Inter, che sono pronte a darsi battaglia nella prossima sessione di mercato per provare a portarlo via dalla Sardegna. Ma non sarà per nulla facile. L’affare Neymar sembra ormai aver ‘dopato’ al rialzo tutte le cifre, al punto che nei mesi scorsi il presidente sardo Tommaso Giulini non si era nascosto: “Chi vuole Barella dovrà sborsare 50 milioni di euro”. Probabilmente la cifra cash potrà essere abbassata grazie all’inserimento di qualche contropartita tecnica, di cui sia bianconeri che nerazzurri sono pieni, ma l’investimento resta importante.

Classe 1997 ma già un ottimo bagaglio d’esperienza sulle spalle, Barella nel corso di questo campionato ha già fatto capire di che pasta è fatto. 2.245 minuti disputati in questa Serie A, conditi da cinque gol che completano il suo ritratto da centrocampista completo, bravo a orchestrare il gioco e a inserirsi in area quando serve. Deve ancora crescere tanto, come conferma qualche fallo di troppo in questo campionato, ma ogni pallone toccato da lui diventa oro per la manovra rossoblu. Cinquanta milioni sono forse tanti, ma potrebbero rivelarsi un investimento lungimirante a lungo andare.