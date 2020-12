Cagliari, a gennaio contatti con la Fiorentina per trasformare in obbligo il prestito di Sottil

Il Cagliari potrebbe chiedere già a gennaio alla Fiorentina di poter inserire l'obbligo di riscatto per il cartellino di Riccardo Sottil che si sta mettendo in mostra sotto la guida di Di Francesco. Difficile che il club possa dare il via libera a un'operazione del genere anche perché i viola vorrebbero puntare su di lui in vista del prossimo campionato. A riportarlo è La Nazione.