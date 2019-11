Cagliari, a Lecce per alimentare il flusso positivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saper gestire la pressione, forza del gruppo, qualità. E, soprattutto, un allenatore "bravo, perché sa risolvere i problemi". Da questa estrema sintesi dei concetti espressi dal ds Marcello Carli è possibile ricostruire l'inizio di stagione del Cagliari, impegnato domani sera nella difficile trasferta di Lecce. Tre elementi chiave fin qui per il gruppo allenato da Rolando Maran, che al Via del Mare cerca il risultato utile consecutivo numero 11, cifra particolarmente iconica nell'isola. Se il campionato fosse partito alla terza giornata, il Cagliari sarebbe terzo in classifica a 2 punti dalla Juventus e a una sola lunghezza dall'Inter: quanto pesano le due sconfitte interne contro Brescia e i nerazzurri di Conte? Tanto e nulla, in realtà. Perché tutti i rossoblù che hanno in queste settimane parlato con i media hanno sottolineato come i passi falsi a inizio campionati siano serviti a rimettere in sesto la macchina, che da Parma in avanti non ha più sbagliato un colpo. Le due soste precedenti per gli impegni della Nazionale sono state utili a Ceppitelli e compagni, con il successo al Tardini e quello interno con la Spal: 6 punti su 6, con prestazioni convincenti e, soprattutto, utili a caricare il morale del gruppo.

BUONE NUOVE DALL'INFERMERIA – Contro il Lecce degli ex non sarà certo un impegno facile, anzi: i giallorossi di Liverani sono un osso duro, specie tra le mura amiche. Dopo un inizio tribolato, al Via del Mare Mancosu e compagni hanno imposto il pareggio alla Juventus capolista e al Sassuolo e sono reduci dalla sconfitta dell'Olimpico con tanto di polemiche arbitrali annesse. Insomma, un avversario da prendere assolutamente con le pinze, anche se Maran può gioire per le notizie arrivate dall'infermeria: Pellegrini e Nandez sono pienamente recuperati, mentre dovrebbe essere fuori dai giochi capitan Ceppitelli, ancora alle prese con la fascite plantare. Un'abbondanza che non può che essere un vantaggio per un Cagliari che insegue un piazzamento prestigioso, con la giusta forza mentale di guardare partita per partita senza fare troppi voli pindarici.