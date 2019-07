Cagliari, a Madrid incontro tra intermediari per chiudere l'arrivo di Nandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive per l'arrivo di Nahitan Nandez al Cagliari. La dirigenza rossoblù sta sistemando gli ultimi dettagli per portare il centrocampista in Sardegna dal Boca Juniors e oggi a Madrid ci sarà un nuovo incontro tra gli intermediari del giocatore per arrivare alla definitiva fumata bianca. A riportarlo è Sky Sport.