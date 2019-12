Cagliari, a Udine per scordare la Lazio (con un Rog in più)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una buona prova, anche se il risultato finale non è stato quello sperato. Il Cagliari di Rolando Maran si tuffa nell’avvicinamento alla sfida contro l’Udinese, ultima del 2019, con la rabbia a fior di pelle dopo il ko interno subito lunedì sera contro la Lazio, che ha sbancato la Sardegna Arena con due gol nel recupero di un match che in casa rossoblù ha generato tante polemiche. Ma l’obiettivo di Rolando Maran è quello di mettersi velocemente alle spalle la gara di due giorni fa, buttandosi a capofitto sulla difficile trasferta del Friuli, campo storicamente poco amico del Cagliari. Non ci sarà lo squalificato Nández, ma il tecnico trentino recupera Marko Rog, forse il rossoblù più in palla in questo momento, la cui assenza contro i biancocelesti di Simone Inzaghi si è fatta sentire eccome. L’Udinese vive un momento non certo esaltante, con tre sconfitte nelle ultime 4 gare disputate in campionato e ha un allenatore pro tempore come Luca Gotti che ancora non conosce il suo destino, dopo aver più volte esplicitato la volontà di non restare a lungo come “primo allenatore”.

MANTENERE IL RUOLINO ESTERNO – I rossoblù vanno a Udine da imbattuti in trasferta, grazie ai 13 punti in 7 gare giocate. Il tanto contestato gol di Caicedo, arrivato all’ultimo respiro di una partita incredibile, ha posto fine alla serie di 13 risultati utili consecutivi da parte di Nainggolan e soci che, fino al 90’, erano a un punto dal terzo posto e a sette dalla vetta. Poi l’uno-due laziale ha rotto la magia, ma c’è da scommettere nella voglia di riscatto di un Cagliari che oggi festeggia ufficialmente la nomina di Gigi Riva come presidente onorario del club. Una carica puramente simbolica, ma fortemente voluta dalla società di Tommaso Giulini, per preparare al meglio l’ingresso nell’anno del centenario. E quale miglior viatico di un successo al Friuli? A Maran e ai suoi ragazzi il compito di portarlo a termine.