Cagliari, accelerata decisiva per Luvumbu: nelle prossime ore approderà in Sardegna

Accelerata decisiva per il trasferimento di Zito Luvumbo al Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, la società sarda ha trovato l’accordo con il Primero de Agosto per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante per 800mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ultime verifiche in corso, poi nelle prossime ore il volo per l'Italia.