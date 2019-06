Cagliari, accelerata di Giulini per Paganini: pronto un triennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari è pronto a stringere per Luca Paganini, esterno offensivo in forza al Frosinone. In queste ore il club di Tommaso Giulini ha accelerato la trattativa, complici gli ottimi rapporti con gli agenti Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli. Al Frosinone andranno circa 1,5 milioni di euro, mentre per Paganini è pronto un triennale.