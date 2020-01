© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha svolto una nuova seduta di allenamento in vista del match contro il Milan di sabato pomeriggio alla Sardegna Arena. Ad Asseminello prima fase dedicata al lavoro in palestra. A seguire la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche a coppie; in chiusura i rossoblù hanno giocato una partita a campo ridotto. Personalizzato per Ceppitelli, Cragno e Cacciatore, quest’ultimo ancora affaticato dall’ultima gara di campionato. Out Ragatzu, alle prese con una tonsillite. Domani mattina si replica con un’altra seduta di allenamento.