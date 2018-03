Cagliari, ag. Han: "Giulini ne è innamorato, ha voluto premiarlo"

Han Kwang-Song ha rinnovato domenica il suo contratto con il Cagliari. Ai microfoni di calciocasteddu.it, ne parlato il suo procuratore, Sandro Stemperini: "Il ragazzo si trova benissimo ed è molto contento di come stanno andando le cose a Cagliari e francamente lo sono pure io per quello che sta dimostrando. Il presidente Giulini ne è calcisticamente innamorato ed ha voluto premiarlo, ma sia lui che noi siamo consci del fatto che qualora dovessero arrivare delle offerte di mercato che soddisferanno ambo le parti non potremo che prenderle in considerazione. Sotto questo aspetto con il Cagliari c’è un’ottima sinergia. Interessamenti? Quando un giocatore fa bene il dovere è normale ricevere chiamate per conoscere la situazione, ma si tratta puramente di sondaggi. Del resto Han è un ragazzo con la testa a posto, vita regolare, con tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore”.