Cagliari, ag. Joao Pedro: "Tante chiamate dall'Italia e dall'estero, Torino tra i club interessati"

Il Torino punta Joao Pedro per rinforzare il proprio attacco in estate, ma la concorrenza si preannuncia già molto agguerrita. A confermarlo, in un'intervista rilasciata al sito centotrentuno.com, è stato lo stesso agente dell'attaccante del Cagliari, Marco Piccioli: "Ancora non abbiamo detto sì a nessuno. E ci mancherebbe, c'è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Naturale che sul ragazzo ci sia molto interesse. Ci sono state diverse chiamate e tra queste anche quella del Torino, ma al momento non c'è niente di definitivo. Posso dire che Joao ha attirato l'interesse non solo di club italiani ma anche stranieri di un certo spessore", le parole del procuratore al portale vicino alle vicende rossoblù.