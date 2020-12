Cagliari, al Tardini spazio alla grinta dell'insostituibile Nandez

vedi letture

Prima l'isolamento precauzionale per via della positività al Covid del connazionale Diego Godin, poi il ritorno in campo dopo diversi tamponi negativi e infine, poche ore dopo, la conferma del contagio dopo l'ennesimo ciclo di test. Nahitan Nandez ha vissuto così le ultime settimane, sulle montagne russe: galeotta fu la convocazione da parte del suo Uruguay e il vero e proprio focolaio sviluppatosi all'interno del ritiro della Celeste. Ma dallo scorso fine settimana l'incubo Covid è superato: el Leon è tornato a disposizione di Eusebio Di Francesco ed è scontato il suo impiego fin dal primo minuto nella gara di stasera al Tardini, contro il Parma di Fabio Liverani. Tra i tanti recuperi dell'ultimo periodo, quello dell'ex Boca Juniors è probabilmente quello che fa più felice il tecnico rossoblù, che ha dovuto fare a meno dell'uruguagio per le sfide contro Juventus, Spezia e Hellas Verona. Due punti su nove a disposizione senza di lui, per un Cagliari che ha certamente perso tanto sul piano della grinta e della corsa: la celeberrima garra charrua che Nandez è in grado di fornire in ogni partita giocata, per la felicità di tecnico e compagni di squadra. Tornato in campo nella ripresa della sfida poi persa contro l'Inter, il quasi 25enne di Maldonado è ora pronto a riprendersi la maglia da titolare a destra nel terzetto dietro il centravanti, che dovrebbe essere ancora Pavoletti.

LA CLAUSOLA E L'INCOGNITA FUTURO – È vero che il Cagliari ha giocato ben tre partite senza el Leon, ma la sua assenza si è fatta sentire: troppo determinante per le sorti rossoblù, con una crescita costante a livello di rendimento fin dalla sua prima partita giocata in Sardegna. Non è però un mistero che le prestazioni di Nandez abbiano rubato l'occhio a tanti, sia in Serie A che all'estero: la clausola di rescissione pari a 36 milioni è ancora valida, ma in era Covid è difficile che qualche club possa esercitarla già nel prossimo gennaio. "Non lo mettiamo certamente sul mercato, ma è altresì vero che non siamo artefici del suo futuro", ha detto il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta, domenica sera ai microfoni di Videolina. Una dichiarazione precisa che lascia intendere come il club isolano non abbia alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più preziosi, ma al tempo stesso lucida e onesta, per non cadere nella tentazione di fare promesse che non si è certi di poter mantenere. Al di là del mercato, però, in casa Cagliari ci si gode il presente e Nahitan Nandez ne è uno dei protagonisti. Di Francesco ha chiesto ai suoi di fare punti, anche per recuperare il terreno perso: al Leon e ai suoi compagni l'onere di accontentarlo.