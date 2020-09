Cagliari, al via il mini ritiro di Aritzo. Per Pereiro stagione subito in salita

Prime buone notizie per Eusebio Di Francesco in vista del mini ritiro di Aritzo, che prenderà il via questo pomeriggio e terminerà venerdì sera. Una due giorni di allenamenti nel fresco della Barbagia, appuntamento tipico dell’estate Rossoblù, giunto ormai alla sesta edizione. Dopo la fine del periodo di isolamento precauzionale, il tecnico abruzzese ha finalmente ritrovato Marko Rog e Simone Aresti, che hanno preso parte alla seduta di allenamento di ieri pomeriggio.

Il centrocampista croato e il portiere sulcitano, come noto, erano i due elementi della rosa rossoblù in quarantena per essere stati a contatto con soggetti positivi al coronavirus. Dopo il nuovo tampone che ha dato esito negativo, i due si sono potuti unire nuovamente al gruppo squadre e partecipare alla loro prima seduta diretta da DiFra. Una seduta importante quella di ieri ad Asseminello, perché è stata la prima di Razvan Marin: il centrocampista romeno arrivato dall’Ajax, primo acquisto della stagione 2020-21, ha conosciuto i nuovi compagni e partecipato a una serata dedicata al lavoro metabolico e tattica con partita finale.

Rog, Aresti e Marin saranno quindi disponibili per il ritiro di Aritzo, così come Guglielmo Vicario: il portiere friulano, di rientro dal prestito al Perugia, negli ultimi giorni si è allenato in maniera individuale ma sarà insieme ad Aresti e Cabras nel gruppo degli estremi difensori per il ritiro in Barbagia. Non ci saranno invece i nazionali Alessio Cragno, Andrea Carboni, Federico Marigosu (questi ultimi in Under 20) e Sebastian Walukiewicz, oltre agli infortunati Gaston Pereiro (frattura al quinto metatarso del piede destro, 45 giorni di stop per lui) e Giuseppe Ciocci (lussazione alla spalla sinistra).