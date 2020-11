Cagliari, ampio turnover contro l’Hellas con il dubbio Nández

vedi letture

Sperare di recuperare Nahitan Nández per il match di domenica contro lo Spezia e sfruttare la sfida di Coppa Italia di stasera contro l’Hellas Verona per capire, una volta di più, su quali “seconde linee” poter contare in caso di necessità. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco si prepara al doppio impegno interno in quattro giorni, con diversi obiettivi da raggiungere. Il ko di sabato contro la Juventus (zero tiri in porta per Simeone e soci) potrebbe lasciato qualche strascico a livello mentale, ma l’imperativo è ripartire e approfittare delle due gare casalinghe per mettere fieno in cascina. Iniziando da quella in programma stasera alle 17.30 contro i gialloblù di Juric, da sempre un ostacolo complicato da affrontare: Di Francesco dovrebbe optare per un largo turnover, iniziando dai pali dove troverà nuovamente spazio Guglielmo Vicario, migliore in campo nel turno precedente contro la Cremonese. In difesa il recuperato Faragò si riapproprierà della fascia destra, ormai appannaggio di Zappa, con Tripaldelli confermato sull’altra fascia, in attesa del recupero di Lykogiannis. Al centro al fianco di Pisacane ecco il 2001 Carboni, con Klavan e il Primavera Boccia come ricambi in panchina. Davanti alla difesa con l’uruguaiano Oliva dovrebbe giostrare Fabrizio Caligara, entrambi in campo nel finale della sfida dell’Allianz Stadium. Nel tridente alle spalle di Leonardo Pavoletti, invece, spazio a Tramoni a destra, Sottil a sinistra e Pereiro nel ruolo di sottopunta.

L’IMPORTANZA DI NÁNDEZ – In attesa di capire quanto durerà l’assenza di Diego Godin, risultato positivo al Covid al ritorno dagli impegni con l’Uruguay, in giornata si saprà se l’esito dell’ultimo tampone sostenuto da Nández gli consentirà di essere aggregato al gruppo di Di Francesco per la sfida di coppa, ma con lo Spezia nel mirino. La mancanza del León di Maldonado si è fatta sentire eccome contro la Juventus: il dinamismo dell’ex Boca è fondamentale per tutta l’azione rossoblù, sia in fase offensiva che difensiva. Per questo motivo il tecnico abruzzese non ha ancora diramato i convocati per la gara contro l’Hellas, nella speranza di poter contare almeno in panchina dell’uruguagio, con la possibilità di un inserimento a match in corso. Anche se l’obiettivo 3 punti contro la squadra di Italiano solletica non poco Joao Pedro e compagni, desiderosi di dimenticare in fretta la trasferta in terra juventina.