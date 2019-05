Cagliari, anche il Monaco su Cragno ma la Roma è in vantaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sul portiere del Cagliari Alessio Cragno non ci sarebbe solo la Roma, ma anche il Monaco. I monegaschi però hanno fatto una proposta molto al ribasso rispetto a ciò che si attende Giulini per poter avviare una trattativa ed è per questo che i giallorossi restano in vantaggio. Il club romanista è pronto con un quinquiennale da offrire al calciatore toscano e in più pensa di potersi far forte nei confronti dei sardi con la carta Luca Pellegrini, già girato in prestito in Sardegna nel corso di gennaio.