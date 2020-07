Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: out Gomez, c'è Malinovskyi. Simeone-J. Pedro per Zenga

Diversi cambi nel Cagliari dove in difesa Pisacane sostituisce Cepptelli come centrale nella difesa a tre. A centrocampo Ionita e Lykogiannis presidiano le corsie laterali con i tre centrali che restano immutati rispetto alla sfida del Dall’Ara. In avanti confermatissima la coppia Simeone e Joao Pedro. Nell’Atalanta non recuper Gomez con Pasalic che sarà affiancado da Malinovskyi sulla trequarti con Muriel che sostituisce Zapata al centro dell’attacco. In mezzo al campo Tameze affianca De Roon mentre restano invariati i due esterni. In difesa con Caldara ci sono Sutalo e Palomino. Novità anche fra i pali con Sportiello al posto di Gollini. Queste le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini.