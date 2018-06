Cagliari, attesa la risposta di Srna. Ci pensa anche l'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo il Cagliari sulle tracce di Darijo Srna, esperto terzino croato in scadenza con lo Shakhtar Donetsk. Il club sardo aspetta una risposta, ma nelle ultime ore anche l'inter ha valutato il profilo del giocatore. Il club nerazzurro ha contattato i suoi agenti anche per capire le condizioni fisiche del terzino, fermo ormai da diversi mesi.