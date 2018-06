Cagliari, attesa per la risposta di Srna. Concorrenza Atalanta per Castro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il Cagliari è in attesa di una risposta dall'esperto difensore croato Darijo Srna. Il terzino dello Shakhtar Donetsk ha parlato con i dirigenti del club sardo, che vuole capire quanto il giocatore sia attratto dal progetto. In entrata si segue sempre il centrocampista del ChievoVerona Lucas Castro, su cui c'è anche l'Atalanta.