© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella è ormai un giocatore dell'Inter, ma il centrocampista sardo ha cenato con i suoi ex compagni di squadra al Cagliari. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore si è presentato al Crowne Plaza di San Donato Milanese prima della partenza dei rossoblù per Pejo. "È uno di noi, è andato via, ma rimarrà sempre con noi. Siamo fieri e orgogliosi di Nicolò", ha poi aggiunto il capitano del Cagliari Luca Ceppitelli.