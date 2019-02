© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Penso sia normale che ci sia rabbia nello spogliatoio. Prendere un gol così (autorete di Ceppitelli, ndr) dopo dieci minuti taglierebbe le gambe a chiunque, gli episodi ci stanno girando contro. Lo scorso anno abbiamo vissuto questa situazione, meglio riviverla ora che a fine anno: c'è tempo per invertire la tendenza. Ci sono tanti episodi che creano problemi, ma solo facendo gruppo possiamo uscirne. Pastori sardi? La vicenda ci ha toccato, noi oggi volevamo fare di tutto anche per loro. E' una cosa importante soprattutto per me che sono sardo, oggi fatto un gesto solidale con le maglie durante il riscaldamento".