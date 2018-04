Cagliari, Barella cercato anche da Liverpool e Borussia Dortmund

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, potrebbe essere all'estero il futuro di Nicolò Barella, perno della Nazionale Under 21 e già nel giro della selezione A. Il ragazzo avrebbe "stregato" gli osservatori di Liverpool e Borussia Dortmund, club pronti ad entrare in corsa per l'acquisto del suo cartellino, già conteso in Italia da Juventus, Inter e Napoli, tutte squadre alla ricerca di un elemento con le sue caratteristiche.