Cagliari, Barella corteggiato dalle big ma può diventare una bandiera

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella è una delle migliori sorprese del campionato e, nonostante il Cagliari abbia bisogno di lui per centrare la quota salvezza, è già tempo di pensare al futuro. Su di lui ci sono Juventus, Roma e Napoli, oltre ad alcuni club stranieri, ma lui per il momento sembra essere intenzionato a restare in Sardegna. Il giocatore, a fine stagione, si incontrerà con la dirigenza, chiedendo al club quali siano i programmi per il prossimo campionato anche perché è chiaramente pronto per il salto di qualità ma essendo legato alla società di Giulini, preferirebbe, almeno per il momento, diventare un punto fermo della squadra per poi decidere con più calma cosa fare nei prossimi anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.