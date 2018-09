Cagliari, Barella e le tante offerte estive: "Non le ho nemmeno valutate"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, il centrocampista Nicolò Barella s'è così espresso sulle diverse offerte arrivate per lui questa estate. Soprattutto l'Inter nelle scorse settimane ha provato a strapparlo al club sardo: "Io sono a casa mia, nella squadra della mia città. Il presidente ha deciso di tenermi, ma non è una scelta non solo mia né della società. Sono arrivate delle offerte, ma non ho neanche preso in considerazione quello che è arrivato".